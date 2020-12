Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Ion Dichiseanu a fost dus la spitalul Floreasca, din Capitala, in stare grava, in aceasta dimineața. Acesta avea saturația de oxigen foarte mica. Ion Dichiseanu este un cunoscut actor de film, radio, scena, televiziune și voce și scriitor roman. In momentul in care a fost preluat de ambulanța,saturația…

- Inmormantarea actriței Draga Olteanu Matei va avea loc, duminica, la Cimitirul “Eternitatea” din Piatra Neamt. Actrița va fi inmormantata alaturi de soțul ei. Sicriul cu trupul neinsufletit al artistei va fi adus joi de la Iasi si va fi depus la Cinematograful “Mon Amour” din Piatra Neamt, a declarat…

- Draga Olteanu Matei a murit marți noaptea la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, acolo unde era internata la Terapie Intensiva de mai multe zile. Actrița avea 87 de ani și fusese adusa la Iași de la Piatra Neamț, in stare critica. Medicii au facut tot ce au putut și au stat langa ea permanent.Draga Olteanu…

- Actrita Draga Olteanu Matei a incetat din viata in aceasta noapte, la Spitalul ”Sf. Spiridon”, din Iasi, unde fusese internata in urma cu cateva zile, pentru o hemoragie digestiva. Draga Olteanu Matei avea 87 de ani. Draga Olteanu Matei, memorabila in teatrul si filmul romanesc, iubita de public…

- Actrița Draga Olteanu Matei a incetat din viața la varsta de 87 de ani. A fost una dintre cele mai iubite actrițe din Romania și a facut parte din ”Generația de Aur” a teatrului romanesc. Citește și: Doliu in lumea teatrului: Draga Olteanu Matei a murit S-a nascut la Bucuresti, in 1933,…

- Doliu in lumea teatrului! Actrița Draga Olteanu Matei a murit la varsta de 87 de ani, anunța Antena3.S-a nascut la Bucuresti, in 1933, potrivit volumului ''Cineasti romani'' (Editura Stiintifica, 1996). A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ''I.L.

- Actrita Draga Olteanu Matei a ajuns vineri seara, in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului ‘Sf. Spiridon’ din municipiul Iasi. Potrivit medicului sef al UPU SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, pacienta se afla in stare critica, cadrele medicale de la spitalul iesean acordandu-i ingrjiri de…

- Actorul roman de teatru si film Costel Constantin s a nascut la data de 20 octombrie 1942, in Galati. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti, la clasa profesor Beate Fredanov, in 1964, cu lucrarea de licenta rolul: Laertes, din ldquo;Hamlet". Biografie A absolvit liceul…