- Potivit polițiștilor, un autoturism condus de un barbat, de 39 de ani a lovit un pieton, un barbat de 36 de ani. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala grava a pietonului.Citiți continuarea pe r ealitateadeconstanta.net

- Tânarul de 19 ani din Dej care a produs accidentul pe drumul spre Beclean se afla în mașina împreuna cu alte doua persoane și nu a putut fi testat cu aparatul etilotest la locul accidentului din cauza ranilor grave. „Doua autospeciale…

- Irina Rimes a ajuns de urgenta la spital din cauza unei probleme grave de sanatate, inainte de revelionul 2019 Sfarsitul anului 2019 a fost unul nu tocmai usor pentru celebra cantareata Irina Rimes. Cantareata a ajuns de urgenta la spital din cauza unei probleme grave de sanatate. Aceasta a suferit…

- Fata a fost injunghiata in mod repetat cu un cutit de catre prietenul ei, care ulterior a fugit de la locul faptei, potrivit unui comunicat de presa transmis, azi, de Parchetul de pe langa Tribunalul Mures. Agresiunea asupra minorei s-a produs in seara zilei de 10 decembrie, aceasta ajungand la spital…

- Un barbat a murit si doi copii sunt in stare grava, inconstienti, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita, joi seara, de un tren de marfa, pe raza localitatii Rebrisoara, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.

- 66 Vizualizari Danut Lupu s-a infectat cu Sars-Cov-2. Fostul jucator al nationalei este internat la spital, in stare grava. Danut Lupu este internat in spital, infectat cu noul coronavirus. Fostul jucator al nationalei este in stare grava, potrivit unor surse apropiate citate de Mediafax.…

- La doar cateva zile dupa implinirea varstei de 60 de ani, Diego Maradona a fost internat luni seara intr-un spital din La Plata, din cauza starii sale proaste de sanatate.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL impotriva Gabrielei Firea: i-a spus tot lui Nicușor Dan/VIDEO Fostul…