Stiri pe aceeasi tema

- Ion Dichiseanu a murit. Actorul avea 87 de ani și starea lui de sanatate parea ca se imbunatațește, dupa ce a fost internat mai bine de 3 luni in spital in urma unor probleme de sanatate.Actorul Ion Dichiseanu a murit, joi, la Spitalul Floreasca.Actorul era internat de mai bine de trei luni la Spitalul…

- Un barbat, in varsta de 73 de ani, și-a pierdut viața dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul al treilea al Spitalului Județean Slobozia. Inspectoratul Judetean de Politie Ialomita a demarat o ancheta dupa ce un pacient in varsta de 73 de ani, a murit joi seara, dupa ce s-a aruncat in gol […] The post…

- Ioana Dichiseanu, fiica marelui actor, a dezvaluti, la Prima TV, ca Ion Dichiseanu este interbat la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgența Floreasca de mai bine de 10 zile. “Acum este mult mai bine fata de cum a ajuns la spital, noi ne rugam in continuare sa fie din ce in ce mai […] The…

- Cornelia Catanga a murit, vineri, la Spitalul Universitar din Capitala, unde era internata dupa ce a fost diagnosticata cu Covid-19. Cantareata de muzica lautareasca a fost spitalizata joi, in stare grava. Ea prezenta comorbiditati. Potrivit unor surse medicale, Cornelia Catanga a fost transportata…

- Cunoscuta cantareața de muzica lautareasca Cornelia Catanga a murit, vineri dimineața, in spital. Aceasta era infectata cu Covid-19. Cornelia Catanga avea 63 de ani. Artista era sub supravegherea medicilor de la Spitalul Universitar din Capitala. ”Din pacate, Cornelia Catanga s a prapadit. Sunt impietrita,…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Artistul este internat la Spitalul Floreasca din Capitala, pe secția de Terapie Intensiva, fiind intubat, iar plamanii lui sunt afectați in…

- Doua fetițe in varsta de 6 ani, respectiv, 15 ani, au murit dupa ce au fost lovite de o mașina in timp ce se jucau pe trotuar, in Capitala. O șoferița a pierdut controlul mașinii, a intrat intr-un stalp, apoi in gardul unei case, lovindu-le și pe cele doua fetițe care au ajuns in stare […] The post…