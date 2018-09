Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum AMOS News a anticipat din știrea de ieri, invitația la dialog a premierului pe tema rectificarii a fost facuta de președinte „la mișto”. Acestea fiind in deplina cunoștința de cauza (fusese informat instituțional) ca doamna Dancila avea intalnire cu Regele Filip al Spaniei STOP Astfel incat…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Guvern, ca a fost desemnat impreuna cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa participe joi la sedinta convocata de presedintele Klaus...

- Comisia 1 din Consiliul Superior al Magistraturii a decis, luni, ca proiectul de ordonanta de urgenta propus de ministrul Justitiei pentru prelungirea mandatelor sefilor Inspectiei Judiciare sa fie supus consultarii cu sistemul judiciar, urmand ca, saptamana viitoare, CSM sa decida daca va acorda aviz…

- Șase procurori au fost dați afara din DNA, potrivit Digi 24. Decizia vine in aceeași zi in care la DNA au fost facute verificari, pentru a se stabili daca a fost respectata legea in cazul detașarii și delegarii unor procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Cei șase procurori erau delegati…

- "Decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a refuza desemnarea unui candidat pentru pozitia de procuror-sef al DNA, arata abordarea politica in acest proces, in slujba PSD-ALDE, de sfidare a sistemului judiciar. Este inadmisibil ca dintre cei patru candidati care si-au manifestat dorinta…

- Surse judiciare au dezvaluit ca, in spatele usilor inchise, s-a stabilit deja un plan prin care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa fie obligat sa sustina un anumit candidat la sefia DNA, mai exact, chiar pe Anca Jurma. Aceasta s-a intalnit miercuri cu procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si efectueaza cercetari prealabile fata de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, dupa ce aceasta a schimbat replici pe Facebook, in weekend, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema incriminarii abuzului in serviciu din Germania.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu i-a solicitat joi, la Timisoara, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa fie echidistant si echitabil in selectia viitorului sef al DNA si a indemnat cat mai multi procurori sa candideze la aceasta functie. "Ii cer sa deruleze un proces echidistant si echitabil…