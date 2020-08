Stiri pe aceeasi tema

- "Un haos mai mare nu poate fi creat nici macar de catre PSD sau opozitie, de aceea am decis depunerea unei motiuni de cenzura in luna august. De asemenea, astept ca domnul Orban sa vina in parlament si sa spuna daca poate sa deschida scolile si sa organizeze alegeri in luna septembrie. Este responsabilitatea…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a afirmat duminica seara despre romanii care poarta masca ca acestia „o poarta de dragul de a o purta, nu poarta masca convinsi ca trebuie sa se protejeze”. De asemenea, acesta a criticat Guvernul precizand ca raportarea cazurilor de persoane infectate cu…

- Conducerea ALDE considera ca decizia anuntata de presedintele Klaus Iohannis, ca dupa 15 iunie sa se redeschida afterschool-urile, gradinitele si cresele private, reprezenta "o discriminare grava a copiilor si a drepturilor lor la ingrijire", pentru ca nu se aplica si celor de stat. ALDE anunta ca va…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca anunțul lui Klaus Iohannis privind modificarea legilor justiției este o incercare de „a astupa tampeniile guvernului Orban”. ”Dragnea...

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, susține ca intalnirea dintre liderii PNL și președintele Klaus Iohannis, de la Vila Lac, nu a fost una tensionata, dar discuțiile au fost unele extrem de aplicate. Petrache susține ca varianta agreata de majoritatea liderilor PNL este ca alegerile locale sa…

- Președintele se va așeza din nou la masa discuțiilor cu șeful Guvernului, dar și cu mai mulți miniștri. De aceasta data, incepand cu ora 12, cand la Palatul Cotroceni este programata sa inceapa ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), pe ordinea de zi a careia figureaza, intre altele, Strategia…

- Carmen Iohannis, soția președintelui, a ajuns, marți seara, la Vila Lac, unde mai mulți miniștri, premierul și Klaus Iohannis poarta discuții, transmite Mediafax. Carmen Iohannis a ajuns in jurul orei 19.00. Ea a venit cu o mașina a SPP și ocupa scaunul pasagerului din fața. Soția președintelui purta…

- Liderul UDMR Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca presedintele Klaus Iohannis nu a "trecut testul democratiei", dupa ce a fost sanctionat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa declaratiile facute in contextul adoptarii tacite la…