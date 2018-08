Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de contestatari ai majoritatii PSD-ALDE au iesit din nou in strada, luni, incepand cu ora 19:00, pentru a patra zi consecutiv. Protestele au avut loc atat in Bucuresti, cat si in alte orase ale tarii.

- PSD transmite, printr-un comunicat de presa intitulat “Iohannis Dezbinatorul”, ca dezinformarea, manipularea si minciuna publica sunt practici cotidiene “menite sa intretina un climat de profunda ostilitate la adresa puterii democratic alese”, iar presedintele Klaus Iohannis este principalul responsabil…

- Jurnalistul Ion Cristoiu lanzeaza o ipoteza incendiara: președintele Romaniei, Klaus Iohannis a pus serviciile sa orchestreze tulburarile din 10 august 2018?"Ce-a urmarit Klaus Iohannis punind Serviciile sa orchestreze tulburarile din 10 august 2018? Tulburarile din București din ziua…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a comentat, din concediu, pe pagina sa de Facebook, protestele din București și din Timișoara de aseara. Președintele PNL Timiș a precizat ca nu a avut nicio emoție ca in orașul de pe Bega vor fi incidente in timpul mitingului, dar a intuit ca in capitala va fi “altfel”,…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța ca protestele angajaților din penitenciare continua conform calendarului anunțat, la 10 august membrii de sindicat urmand a intra in greva japoneza. Majoritatea celor 31 de sindicate afiliate au notificat conducerile penitenciarelor…

- Sute de clujeni protesteaza si sambata, 23 iunie, legat de modificarile aduse codului de procedura penala. Oamenii s-au pornit in mars si scandeaza ”Hotii” si ”Ale, ale, o dorinta sincera, romania libera!”.

- UPDATE Numarul protestatarilor a ajuns la aproximativ 5.000, iar aceștia au pornit în marș spre Manaștur. --------------------------------------------------------------------------------------------Protestele împotriva Guvernului…

- In aceasta seara au loc proteste in București și in alte orașe din țara, fața de modificarea Codului de Procedura Penala și impotriva coaliției PSD-ALDE. Protestele au fost convocate pe rețelele sociale de comunitațile Corupția Ucide, Rezistența și Inițiativa Romania.