Stiri pe aceeasi tema

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca batalia interna din PNL in perspectiva congresului din toamna a dus la o ruptura asa de mare in partid incat liberalii din grupurile parlamentare au ajuns sa nu-si mai vorbeasca intre ei. Ion Cristoiu il acuza pe Florin Citu de abuz in serviciu deoarece foloseste…

- Pentru cei de la Administrația Prezidențiala condusa de președintele Klaus Iohannis, Camera Deputaților avandu-l in frunte pe Ludovic Orban și membrii Guvernului in frunte cu premierul Florin Cițu, legea privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice este doar un moft, iar Agentia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca toate negocierile privind formarea coalitiei si a Guvernului s-au desfasurat pe baza unui mandat pe care l-a respectat 100%. "Mandatul a fost foarte clar: dupa ce au fost blocate negocierile cinci zile, cand a fost o singura formula de…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a lansat sâmbata un atac la adresa Ralucai Turcan, Rareș Bogdan și Robert Sighiartau, care s-au aliniat în spatele premierului Florin Cîțu, în competiția pentru șefia partidului: "PNL nu are nevoie de oameni care astazi voteaza în Biroul…

- Ludovic Orban a anunțat ca el și premierul Florin Cițu nu susțin majorarea alocațiilor de la 1 iulie. De asemenea, președintele Camerei Deputaților a menționat ca situația alocațiilor va fi discutata, cel mai probabil, ca in prima sedinta a coalitiei.

- Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș a participat la o intalnire de lucru cu premierul Florin Cițu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pe tema proiectelor de dezvoltare a comunitaților locale. „Avem multe proiecte pentru Maramureș care se vor realiza cu bani europeni și fonduri guvernamentale…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a avut o intalnire de lucru cu premierul Florin Cițu și liderul PNL, Ionel Bogdan, pe tema proiectelor de dezvoltare a comunitaților locale. ”Intalnire de lucru cu premierul Florin Cițu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pe…