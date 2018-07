Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Ion Cristoiu emite o ipoteza interesanta privind planul suspendarii presedintelui, decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi si implicarea partenerilor strategici in intreaga situatie. Acesta vorbeste, pentru MEDIAFAX, si despre mesajul transmis, prin absenta, de Klaus Iohannis.

- Comisia Europeana nu comenteaza revocarea Laurei Codruța Kovesi de catre șeful statului, ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale. ”Nu comentam deciziile luate de Curtea Constituționala și implemetarea lor. Precum știți, am spus in repetate randuri ca un sistem de justiției independet in Romania…

- Sunt dezamagit – o stare cu care ma lupt de prea mult timp și, sincer, nu prea vad cum o sa scap de ea in perioada urmatoare. Nu am avut mari așteptari de la președintele Iohannis, insa modul in care a decis sa ne comunice decizia sa cu privire la revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef…

- Un nou contract de achizitie de tehnica de interceptare si filaj a fost incheiat de Directia Nationala Anticoruptie cu o saptamana inainte ca judecatorii Curtii Constitutionale sa emita Decizia prin care presedintele Iohannis este obligat sa semneze decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Contractul…

- Reuters a publicat o analiza in care se vorbeste despre "fragilitatea democratiilor post-comuniste din Europa de Est", facand referire la modificarea Legilor justitiei in Romania de catre PSD. In articol se mentioneaza ca interventiile PSD in sistemul judiciar au provocat cele mai mari proteste…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj de 1 Iunie in care spune ca este datoria adultilor sa se asigure ca generatiile urmatoare se dezvolta in armonie si in siguranta pentru ca sunt cea mai valoroasa resursa a societatii.Citește și: Augustin Zegrean da verdictul: in ce termen va fi…

- Fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, susține ca președintele Romaniei va fi obligat sa semneze decretul de revocare al Laurei Codruța Kovesi, dupa decizia Curții Constituționale. Totodata, Grebla considera ca acel comunicat venit de la Parchetul General este, de fapt, un mesaj…

- Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intrebat daca va fi sesizata Curtea Constitutionala, in cazul in care seful statului va refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca rolul ar reveni Guvernului si premierul Dancila trebuie sa isi asume aceasta pozitie, informeaza Mediafax. "Cred ca va ajunge…