- Scandalul dezbaterii continua! Secretarul general al PSD Mihai Fifor critica lipsa de curaj a președintelui Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere electorala cu Viorica Dancila.Cozmin Gușa iși anunța revenirea in PSD, dupa excludere: Vreau sa o schimb pe Dancila „Era o vreme in…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. PSD a transmis presedintelui-director general al TVR, Doina Gradea, printr-o scrisoare semnata de Lia Olguta Vasilescu, in calitate de coordonator al campaniei electorale a PSD, propunerea de organizare a unei dezbateri electorale intre Viorica Dancila si Klaus Iohannis…

- Candidatul PSD la prezidențiale, Viorica Dancila, l-a criticat pe șeful statului Klaus Iohannis ca nu a facut nimic in cei 5 ani de mandat și ca la ultima vizita in SUA acesta nu a rezolvat problema vizelor pentru romani, așa cum a reușit președintele Poloniei in negocierea cu Donald Trump.Citește…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a criticat, miercuri, participarea președintelui Klaus Iohannis la ședința de guvern. ”Am vazut un președinte care este de fapt este prim-ministru, un cuplu, Iohannis-Orban, asemanator cuplului Basescu-Boc”, a afirmat liderul social-democrat.”Am vazut un…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, și candidatul independent Mircea Diaconu au comentat in aceasta seara, la Antena 3, rezultatele celui mai recent sondaj IMAS. Daca premierul demis Viorica Dancila, clasata pe locul 3, a spus ca este sigura ca va ajunge in turul al doilea al…

- Incepand din data e 15 octombrie, Romania are doi premieri: unul interimar, Viorica Dancila si unul desemnat, Ludovic Orban. Conform prevederilor Constitutiei, votul in Parlament pentru noul Guvern ar urma sa se dea in jurul datei de 25 octombrie. Romania are doi premieri: unul interimar si unul desemnat…

- Primul ministru face o propunere, presedintele o refuza. Se apeleaza la Curtea Constitutionala a Romaniei. Dupa zile de asteptare, dupa amanari se anunta ca se va da verdictul. Dupa caz, CCR da dreptate unei parti sau alteia. Sunt lucruri pe care le-am vazut nu de putine ori. Si le vom mai vedea atata…

- Intrebat, la Palatul Cotroceni, miercuri seara, daca l-a consultat premierul in legatura cu nominalizarea politicienilor pentru funcțiile de comisar european, Klaus Iohannis a raspuns ca a avut o discuție, iar Viorica Dancila l-a anunțat ca o va propune pe Rovana Plumb. In replica, președintele i-a…