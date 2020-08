Stiri pe aceeasi tema

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca racolarile PNL de la alte partide, in special PSD, nu se fac fara acordul lui Klaus Iohannis, seful de facto al liberalilor, sustinand ca Ludovic Orban nu si-ar putea permite sa apeleze la traseismul politic daca seful statului nu ar fi de acord cu asa ceva, transmite…

- Klaus Iohannis a declarat ca, deși “majoritatea articolelor” din presa despre traseism acuza PNL, PSD este cel care deține “patent-ul”, avand in vedere ca in 2014 a legiferat fenomenul. Președintele spune ca nu și-a schimbat poziția și nu incurajeaza traseismul, dar precizeaza ca a incheia traseismul…

- Guvernul a prevazut la rectificarea bugetara fonduri substantiale destinate fermierilor afectati de seceta, a anuntat, marti, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a sustinut o declaratie de presa la finalul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu premierul Ludovic Orban si cu mai…

- La Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis are o intalnire pe tema educatiei cu premierul Ludovic Orban si mai multi ministri din Executiv. Autoritatile cauta solutii pentru desfasurarea noului an scolar si universitar. Seful statului spunea, saptamana trecuta, ca scoala nu va incepe in conditii…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a remis presei un Protest Public adresat președintelui Klaus Iohannis prin care solicita sa discute cu premierul Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, pentru a schimba actuala conducere a Direcției de Sanatate Publica Vrancea (DSP).…

- Declaratiile premierului Ludovic Orban vin dupa ce astazi s-a inregistrat un record de cazuri noi de coronavirus intr-o zi, in Romania. Autoritatile au anuntat 555 de noi cazuri de imbolnavirea cu COVID-19 dupa efectuare a 13.147 de teste. 18 pacienti infectati cu COVID-19 au decedat. La ATI, in…

- Deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sunt obligatorii, precum respectarea Constitutiei si a legilor, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a fost in vizita la Institutul Cantacuzino, unde a fost intrebat de jurnalisti…

- Proiectele pentru relansarea economica Foto: gov.ro. Toate aceste proiecte ar urma sa fie finantate în cea mai mare pare cu fonduri europene, iar România nu mai are voie sa rateze nici o oportunitate de finantare sau dezvoltare, s-a spus miercuri la evenimentul de lansare a…