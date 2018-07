Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a adoptarii de catre Parlamentul Romaniei a modificarilor la Codul Penal, procurorii din cadrul DNA au realizat o evaluare a impactului pe care aceste modificari le vor avea asupra investigațiilor penale, in situația in care aceste modificari vor intra in vigoare. Dupa modelul adoptarii…

- Coaliția PSD-ALDE a adoptat, la limita, modificarile la Codul Penal și, odata ce modificarile vor intra in vigoare, o pleiada de parlamentari vor beneficia de noile prevederi, in frunte cu Liviu Dragnea, informeaza Realitatea. Citește și: Programul care a provocat deranj mare in Sistem: 'ochiul…

- Proiectul de modificare a Codului Penal, care include mai multe masuri controversate, a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional.CE a anuntat ca urmareste cu o ingrijorare tot mai mare adoptarea acestor masuri.”Vom examina textele legislative…

- Florin Iordache, președinte al comisiei speciale pentru legile justiției, a declarat miercuri ca un simplu atac la CCR al modificarilor Codului Penal nu inseamna ca Opoziția are dreptate, in timp ce alesul USR Ion Stelian a acuzat ca modificarile sunt cu dedicație pentru Liviu Dragnea."Am…

- Liviu Dragnea susține ca modificarile facute in Comisia Iordache nu ii vor rezolva problemele penale. „Credeți ca aștia ma lasa sa scap? Sa fim serioși”, a comentat el, referindu-se indirect la condamnarea decisa de Curtea Suprema, in dosarul DNA privind angajarile fictive.

- Articolul din Codul Penal privind infracțiunea de abuz de serviciu, in baza caruia Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare, a fost redefinit.