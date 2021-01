Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Ion Cristoiu este de parere ca relaxarea restrictiilor din Romania privind pandemia, in timp ce in Occident se intampla tocmai inves, vine pe fondul viziunii idilice a presedintului Iohannis, care in loc sa admita ca ne furam caciula singuri si sa ia masuri, evita orice implicare pentru…

- Ion Cristoiu avertizeaza ca relaxarea restrictiilor din Romania privind pandemia, in timp ce in Occident se intampla tocmai invers, vine pe fondul viziunii idilice a presedintului, care in loc sa admita ca ne furam caciula singuri si sa ia masuri evita orice implicare pentru a nu avea dureri de cap.…

- Angajatorii din Romania sunt bulversați de o gafa a Guvernului Cițu. Executivul a uitat sa precizeze in hotararea prin care a fost marit salariul minim ca intra in vigoare de la 2021. Astfel, nimeni nu știe cum sa procedeze și sa opereze aceasta modificare: de la 1 ianuarie sau din 13 ianuarie, cand…

- Aproape 5.000 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate in ultimele 24 de ore, din aproape 40.000 de teste. In acest numar, sunt incluse și testele rapide antigen. Țara noastra a avut saptamana trecuta cea mai slaba rata de testare din Europa, conform unui raport al Centrului European pentru Controlul…

- Bancile din Romania si-au pus problema folosirii de avioane militare, in perioada crizei coronavirusului in care zborurile din Europa au fost suspendate, pentru a putea alimenta cu numerar bancomatele, a declarat, marti, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, la un eveniment…

- Jurnalistul Ion Cristoiu dezvaluie pe pagina de Facebook a blogului sau cum desconsidera Klaus Iohannis armata in urma cu șase ani. „Armata? O pierdere de vreme! In armata incepi sa coși singur un nasture, sa-ți coși o camașa. Sunt singurele lucruri pe care le-am invațat in cazarma”, scria Klaus Iohannis,…

- Vaccinarea intregii populatii impotriva virusului SARS-CoV-2 va incepe, cel mai devreme, in primavara anului 2021, a declarat miercuri secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan. Primii vor fi vaccinati lucratorii din sectorul sanitar si persoanele din grupele de risc. „Romania este…

- Consiliul Europei a lansat joi un Observator al cursurilor de istorie in Europa, care va avea sarcina de a strange informatii despre cum este predata aceasta materie in institutiile de invatamant ale statelor membre pentru a combate ceea ce aceasta organizatie descrie a fi incercarile de manipulare…