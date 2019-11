Ion Cristoiu lansează un pronostic SPECTACULOS la prezidențiale: 'Mi-a dezvăluit un tefelist că s-a ivit un fenomen' Jurnalistul Ion Cristoiu spune ca toate calculele pentru prezidențiale ar putea sa fie rasturnate de o veste pe care a auzit-o din Diaspora, unde se inregistreaza un vot masiv, potrivit Mediafax. Cristoiu a afirmat ca in ultimele zile USR a explodat in sondaje si niciun institut de calibrare a intentiilor de vot nu are curajul sa dea un rezultat pentru primul tur, bulversand sistemul institutiilor de forta aflat de partea lui Iohannis: Cifrele de acum se pot dubla deoarece e de presupus in stil romanesc, ca si ei sunt romani ca se vor duce multi in ultima zi. In consecinta cea mai mare cifra… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro de acum se pot dubla deoarece e de presupus in stil romanesc, ca si ei sunt romani ca se vor duce multi in ultima zi. In consecinta cea mai mare cifra…

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central, pana sambata la ora 18.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 232.151 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale.Au votat 123.168 de barbati si 108.983 de femei, potrivit BEC. Un numar de 838 de secții de votare au fost organizate…

- Campania electorala pentru primul tur al alegerilor prezidentiale se incheie sambata, 9 noiembrie, la ora 7.00. O premiera la aceste alegeri este ca diaspora incepe sa voteze de vineri, 8 noiembrie, in timp ce in tara inca este campanie electorala. USR si PNL iși disputa victoria in diaspora Echipele…

- Viorica Dancila e convinsa ca iși va gasi un loc de munca unde poate dovedi ca face performanța, in cazul in care va pierde alegerile prezidențiale.Intrebata vineri, intr-o conferința de presa la Timișoara, unde va lucra daca va pierde alegerile, Dancila a raspuns ca nu a avut timp sa se gandeasca…

- Cetațenii care „cred în democratie, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare si normalitate” pot face diferența la alegerile prezidențiale din noiembrie. Prezenta la vot în numar mare este cruciala pentru a avea, pentru prima data în ultimele trei decenii,…

- Președintele AEP Constantin Buica a spus ca e dezamagit de numarul mic al romanilor din strainatate care s-au inregistrat pentru vot la alegerile prezidențiale. Cei mai mulți au optat pentru votul prin corespondența, respectiv 41.003, iar 38.944 au ales votul la secții.„Autoritatea Electorala…

- "In Romania jocurile nu sunt facute pentru alegerile prezidentiale, se incearca sa se lase acest sentiment, ca jocurile sunt facute. Noi am intrat in aceasta batalie tocmai pentru ca vrem sa le demonstram tuturor ca jocurile nu sunt facute si exista resurse in sanul acestei natiuni pentru a da o…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul vrea sa dea OUG pentru prelungirea termenului de inscriere a cetatenilor romani din strainatate pentru vot pana pe 15 septembrie. De asemenea, liderul de la Palatul Victoria l-a acuzat pe Iohannis ca blocheaza activitatea Guvernului.

- Liderul PMP, Eugen Tomac, sustine ca guvernul trateaza cu “un dispret strigator la cer“ alegerile in diaspora, precizand ca daca nu se iau rapid masuri, vor din nou cozi uriase la sectiile de votare din strainatate.