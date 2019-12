Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala a facut urmatorul anunț: „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa miercuri, 6 noiembrie a.c., ora 12:00, la ședința de Guvern, la invitația Prim-ministrului Ludovic Orban". Alex Coita, reacție „In ceea ce privește prezența președintelui…

- Viorica Dancila a fost prezenta, marți, la Antena 3, unde a facut o serie de declarații cu privire la noua conjunctura politica, schimbata luni, dupa ce Guvernul liberal al lui Ludovic Orban a trecut de votul Parlamentului cu sprijinul a 240 de parlamentari. Fostul premier a declarat ca este singurul…

- Guvernul Orban a depus juramantul la Palatul Cotroceni, luni seara, in fața președintelui Klaus Iohannis. „Domnule președinte mulțumim ca ne-ați insoțit la aceasta prima reuniune informala a Guvernului. Va invit sa ne adresați cateva cuvinte și, oricand considerați ca exista temeiuri serioase sa…

- Invitați la ”Sinteza Zilei”, la Antena 3, deputatul Varujan Vosganian și senatorul Daniel Zamfir, foști colegi de partid, au avut un schimb de replici acide: D.Z.: - Varujane, cred ca ți-ai inchis ușa! Nu bate la uși deschise, Varujane! Astazi, cred ca ar fi trebuit sa fii foarte deranjat...…

- Totul a pornit de la declaratia premierului propus, Ludovic Orban, care a spus ca averile politicienilor ar trebui mai atent verificate de ANAF. Tinel Gheorghe (PNL), a declarat ca pentru ca un partid si un Guvern sa fie credibil cand introduce o astfel de masura, este necesar sa porneasca…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a afirmat, vineri, la Antena 3, ca guvernul lui Ludovic Orban va trece de votul Parlamentului pentru ca altfel Klaus Iohannis ar putea pierde alegerile prezidențiale. "Marți, dupa...

- Gabriela Firea face dezvaluiri pe care puțini le știu despre Ludovic Orban, președintele PNL, desemnat de Klaus Iohannis pentru a forma un nou guvern. Firea a declarat, la Antena 3, ca atunci cand a intrat in echipa lui Mugur Isarescu la Palatul Victoria a aflat ca jumatate din cei 100 de angajați…

- Vicepreședintele PNL Virgil Guran, deputat, a declarat miercuri la Antena 3, in mod repetat, legat de șansele guvernului Orban sa obțina voturile necesare investirii, ca „doar Dumnezeu stie daca va trece”. „Doar Dumnezeu știe daca va trece. Dar am incredere deplina in capacitata lui Ludovic Orban…