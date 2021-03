Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Poliției Romane au organizat o conferința de presa pentru a explica modul in care au acționat in cazul dramatic de la Onești, unde doi oameni au fost uciși cu sange rece de un barbat. Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!'…

- Președintele Romaniei a avut o intalnire cu ministrul Educației. "Cu cat mai bine respectam restricțiile, cu atat vom avea mai puține imbolnaviri și cu atat mai bine școala se va desfașura fizic”.

- Publicistul Ion Cristoiu face o comparatie intre festivitatile de pe vremea Ducai Voda, din secolul al XVII-lea, descrise de Mihail Sadoveanu, cu prilejul primirii unor oaspeti de seama, in care un rol aparte i...

- Vicepremierul Dan Barna, președintele USR, a afirmat joi seara dupa discuția cu președintele Klaus Iohannis ca a gasit in șeful statului „un susținator și un aliat in lupta noastra pentru a promova reforme reale in zona de infrastructura și a companiilor de stat din acest sector”.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține de la ora 18:00 o conferința de presa la Palatul Cotroceni, la care participa jurnaliștii acreditați. Este prima conferința de presa a președintelui din acest an. TVR1 transmite in direct conferința, iar știriletvr.

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, spune ca presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, joi, ministrilor USR PLUS sa isi "asume curajos reforme". Seful statului a avut joi, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna si ministrii…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat joi, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis le-a cerut miniștrilor USR-PLUS sa-și prezinte prioritațile, i-a intrebat ce au gasit prin ministere și i-a asigurat ca le va susține proiectele. „Pandemia va trece, dar se mai resimti in economie mult…

- Klaus Iohannis le-a transmis romanilor, azi, in Ajunul Craciunului, sa respecte regulile aflate in vigoare privind combatarea epidemiei de coronavirus. ”Pandemia, din pacate, este cu noi. Chiar daca in ultimele zile avem relativ mai puține persoane infectate, nu putem sa spunem ca lucrurile stau bine,…