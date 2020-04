Stiri pe aceeasi tema

- Atac dur lansat de jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu la adresa președintelui Romaniei, dupa declarațiile acestuia privind un acord intre PSD și UDMR pentru autonomia Ținutului Secuiesc. Cristoiu considera ca, prin declaratiile privind autonomia Tinutului Secuiesc, presedintele Klaus Iohannis…

- Calin Popescu Tariceanu a reacționat in urma proiectului de lege despre autonomia Ținutului Secuiesc și a atacului lansat de președintele Klaus Iohannis. „Atunci cand nu ai ce sa oferi poporului tau, atunci cand nu ai soluții pentru repornirea economiei, atunci cand nu ai resurse sa marești pensiile…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu considera ca, prin declaratiile privind autonomia Tinutului Secuiesc, presedintele Klaus Iohannis a fost nu numai comic, ci a reusit sa-l intreaca in nationalism...

- Deputatul USR Catalin Drula considera ca declarația președintelui Klaus Iohannis pe tema Ținutului Secuiesc a fost un discurs „inflamatoriu naționalist”. „Ca PSD este incompetent și incearca permanent combinații dubioase știm cu toții. I-am spus-o și președintelui Iohannis pe cand decidea «sa le mai…

- Jurnalistul si publicitul Ion Cristoiu a declarat ca discursul de joi al presedintelui Iohannis este o diversiune menita sa acopere scandalul Lumina de Pasti, ocazie cu care șeful statului ar fi fost umilit de premierul Ludovic Orban și șeful Internelor, Marcel Vela, potrivit Mediafax.Vezi…

- Norica Nicolai, fost europarlamentar ALDE, reactioneaza la acuzatiile lansate de Klaus Iohannis la adresa opozitiei. Aceasta afirma ca presedintele Iohannis "și-a dat jos, in sfarșit, masca președintelui ingrijorat pentru poporul lui și a reimbracat paltonul de președinte al PNL"."Discursul…

- Inainte de pandemie, Ion Cristoiu, o personalitate a presei romanești, se afla, in fiecare vineri seara, in studioul Antena 3, pentru a raspunde intrebarilor jurnalistei Catalina Porumbel pe teme politice la ordinea zilei. De aceasta data, rolurile s-au inversat, iar Catalina Porumbel a fost cea intervievata…

- Grupul de Investigații Politice publica pe pagina de Facebook, inregistrarea video a declarației de presa susținute de Klaus Iohannis in 28 martie 2019, cand critica frecvența ridicata cu care Guvernul PSD de atunci dadea ordonanțe de urgența. Iohannis critica Guvernul de atunci in condițiile in care…