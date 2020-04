Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cristoiu spune ca situația zilierilor care s-au inghesuit prin aeroporturi sa plece la munca in Germania este un semnal prost pentru cei care stau de cateva saptamani in casa. Jurnalistul a comentat in emisiunea “Gandurile lui Cristoiu” și OUG privind exportul de cereale, anunța MEDIAFAX.Redam…

- Ion Cristoiu spune ca șeful statului este un om de imagine și nu inspira incredere, motiv pentru care oamenii se bazeaza pe specialiști precum Raed Arafat sau Streinu Cercel. Jurnalistul a afirmat in emisiunea "Gandurile lu Cristoiu" ca va fi nevoie de armata in legatura cu dezordinea sociala.Citește…

- Ion Cristoiu spune ca este ingrijorator sondajul Avangarde, ce arata ca romanii considera Diaspora vinovata pentru existența virusului COVID-19 in Romania. Jurnalistul a menționat, in emisiunea Gandurile lui Cristoiu, ca acestea pot fi semnalele unei operațiuni de fisurare a națiunii, conform Mediafax.Sondajul…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a comunicat ca pana la data de 21 martie 2020 au fost raportate 121.061 de cazuri in UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Italia, Franta, Germania, Spania și Regatul Unit. Datele…

- Analistul politic Ion Cristoiu susține ca marile puteri ale lumii ar trebui sa uite de razboiul rece pentru o perioada și sa declare front comun impotriva coronavirusului.“Nu știu daca mai țineți minte, dar in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, impotriva fascismului care era Hitler…

- Guvernul de la Berlin a anuntat vineri cel mai mare pachet economic de ajutor din Germania, in valoare de cel putin 550 milliarde de euro, pentru a sprijini companiile afectate de epidemia de coronavirus (COVID-19), oferindu-le credit "nelimitat" pentru a-si tine afacerile pe linia de plutire, transmit…

- Numerologul Mihai Voropchievici a explicat, la Adevaruri ascunse, ca fiecare zodie in parte are anumite puteri secrete, pe care ar trebuie sa le speculeze pentru a ieși in evidența și pentru a caștiga pe toate planurile. „De multe ori nu le folosim. Avem aceste puteri secrete, acele parți solariene,…

- "Coronavirusul se transmite in general prin aer și genereaza un sindrom respirator, cu tuse, care este o tuse iritativa, se tușește mult in aceasta infecție cu coronavirusuri și ca atare, daca punem mana la gura și apoi punem mana pe masa, daca eu am coronavirus, persoana care va veni dupa mine, stand…