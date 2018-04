Jurnalistul Ion Cristoiu s-a intalnit cu Liviu Dragnea, in spatele sediului Antena 3, acolo unde amandoi ieșisera la fumat. Cristoiu arata ca are o relație rece cu Dragnea, insa era curios in ce masura realizeaza importanța anunțului privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

”Joi, seara, așteptind in hol sa intru in partea a doua a emisiuniizilei, in pauza dinaintea ultimei bucați a interviului pe care i l-a luat Mihai Gadea , a aparut Liviu Dragnea Ieșise…