Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe persoane aleg sa se imunizeze in urma situației dramatice in care se afla Iașul din cauza ratei crescute de infectare. In doar 24 de ore, 3.567 de persoane s-au imunizat impotriva COVID-19, iar in urma cu o luna, media zilnica de vaccinare nu depașea 500 de doze Aproximativ 4.000 de persoane,…

- Nicoleta Dumitrescu Nimic nu pare sa le devieze drumul pe care se incranceneaza sa mearga unii dintre politicienii romani. Ca și cand ar purta ochelari de cal, aceștia privesc doar inainte, la tinta unde și-au și propus sa ajunga de fapt. Pe drumul care considera ca este doar al lor, fara sa mai tina…

- Comunicat de presa| PSD Alba: Cițu a platit primarii PNL cu banii Romaniei pentru votul de la congres și și-a batut joc de milioane de oameni! PSD Alba: Cițu a platit primarii PNL cu banii Romaniei pentru votul de la congres și și-a batut joc de milioane de oameni! S-a spus de multe ori ca Florin Cițu…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai anunța un vot zdrobitor impotriva guvernului Cițu„Guvernul Cițu a fost demis.Așa dupa cum era de așteptat, Guvernul condus de premierul Florin Cițu a fost demis astazi in Parlament, in urma moțiunii de cenzura care a fost inițiata de PSD, și care a fost votata cu…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc in plen de la ora 12.00 pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura a PSD intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Pentru ca Guvernul Cițu sa fie demis sunt necesare 234 de voturi in favoarea motiunii. PSD a anunțat ca va vota…

- LIVE-VIDEO: Prim-ministrul Florin Cițu a primit a treia doza de vaccin impotriva Covid-19. Declarații dupa vaccinare Prim-ministrul Florin Cițu a primit duminica, la ora 11.00, doza de rapel (booster) impotriva Covid-19, la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgența Militar Central…

- Dupa eșecul de la Congresul PNL de sambata, Ludovic Orban demisioneaza din funcția de lider al Camerei Deputaților, așa ca funcția sa va fi preluata de un alt liberal. Ludovic Orban a anunțat ca va demisiona și din funcția de președinte al Camerei Deputaților, dupa ce a pierdut cursa pentru șefia PNL.…

- Cum au votat cei 146 de delegați ai PNL Alba la Congresul PNL. A lipsit doar Oana Badea, bolnava de Covid 146 de delegați ai PNL Alba au participat sambata la congresul PNL. Din discuțiile interne, majoritatea acestora au votat cu Florin Cițu, au declarat surse din partid, pentru Alba24. De altfel,…