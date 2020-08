Stiri pe aceeasi tema

- Publicistul și jurnalistul Ion Cristoiu explica, intr-o analiza scrisa pe cristoiublog.ro, de ce acest eveniment poate insemna reinvierea sau inmormantarea partidului pentru totdeauna. „Despre Congresul extraordinar al PSD, petrecut simbata, 22 august 2020 in varianta online am vorbit pe larg, in comentariul…

- Marcel Ciolacu este noul președinte al PSD, in urma alegerilor organizate, sambata, la Congresul partidului. Marcel Ciolacu a fost ales, sambata, cu 1.310 de voturi din 1.450 voturi valabil exprimate. Contracandidatul Eugen Orlando Teodorovici a obținut 91 de voturi. The post Marcel Ciolacu, noul președinte…

- Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu afirma ca prezentarea Romaniei ca un focar de COVID-19, prin preluarea unor articole din presa straina, nu are ca scop descurajarea romanilor de a-si petrece vacantele in strainatate, ci de a impiedica un vot pro PSD, prin asimilarea acestuia cu fortele care neaga…

- Liderii PSD s-au reunit, luni, incepand cu ora 11, in sedinta Comitetului Executiv (CEX). Principala tema de discuții este motiunea de cenzura. Mai multi lideri din teritoriu il suspecteaza pe Marcel Ciolacu ca nu vrea sa depuna motiune impotriva Guvernului Orban pentru ca e inteles cu presedintele…

- Fostul ministru al finanțelor, senatorul PSD Eugen Teodorovici, il acuza pe liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu, ca ar fi ”obedient și vandut”, iar intre timp accepta toate deciziile PNL. Teodorovici susține ca Marcel Ciolacu nu vorbește in numele celui mai mare partid de opoziție și iși…

- Jurnalistul și analistul Ion Cristoiu afirma ca, in timp ce in alte tari eurpene mesajul oficial este concentrat pe relansarea economica, o astfel de preocupare lipseste in Romania, unde agenda publica e dominata de pericolul revenirii coronavirusului. “Pe 25 mai 2020, scriam pe cristoiublog.ro: Sintem…

- Jurnalistul Ion Cristoiu demasca o minciuna promovata de ministrul sanatații, Nelu Tataru, pentru a justifica prelungirea starii de alerta. Tataru a informat greșit ca in Franța se introduc noi restricții, probabil pentru a justifica dorința PNL de a prelungi starea de alerta. “Ministrul sanatații,…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu demonstreaza, intr-o analiza editoriala, ca PSD va vota prelungirea starii de alerta, ținand cont de nuantele din declaratiile aparent contradictorii ale președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu. „Dupa ce Klaus Iohannis anuntat prelungirea starii de alerta,…