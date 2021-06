Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Marius Dunca considera ca Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, a greșit prea mult și a adus pagube prea mari țarii noastre pentru a putea ramane in funcție. Romania pierde din ce in ce mai mulți bani europeni, iar cetațenii o duc din ce in ce mai greu. PNRR-ul trimis…

- „Ce spunem aici in PNRR este ca nu mai marim anvelopa salariilor la bugetari mai mult decat cresterea economica, respectiv cresterea veniturilor. Adica, daca vom creste PIB-ul si veniturile la stat, atunci putem creste si salariile bugetarilor in acea marja. Mi se pare ca e o chestiune de bun simt pe…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va merge la Guvern pentru a discuta despre PNRR cu premierul Florin Cițu și cu ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. Șeful PSD va fi insoțit la discuțiile de la Palatul Victoria de parteneri sociali și de experți. „In primul rand PNRR trebuie…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…

- In loc de proiecte in valoare totala de 40 miliarde euro, cat se vehicula in martie, Romania se va prezenta in fața Comisiei Europene cu o solicitare totala de 29 miliarde euro. Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, explica susține ca nu se renunța la nimic, doar s-a coborat…

- „Este exact motivul pentru care ma aflu aici. O sa intram intr-o sedinta a coalitiei pentru a cadea de acord, la nivelul coalitiei, asupra abordarii si structurii pe care o vom prezenta in perioada urmatoare la Bruxelles”, a declarat Dan Barna, intrebat miercuri la Parlament despre situatia privind…

- ​​Președintele Klaus Iohannis susține ca Planul Național de Redresare și Reziliența(PNRR) va fi lucrat pâna va fi suficient de bun pentru a fi acceptat de Comisia Europeana și implementat de România. El a precizat ca o prima forma a planului a fost discutata la Bruxelles unde s-au facut…

- Romania nu va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Relansare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii, a declarat vicepremierul Dan Barna. Acesta a precizat ca ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, insa Comisia Europeana…