- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu comenteaza anunțul facut de Klaus Iohannis privind relaxarea unor masuri incepand cu 15 mai. Cristoiu considera ca masurile anuntate de presedintele Klaus Iohannis odata cu incetarea starii de urgenta sunt de fapt o minirelaxare, comparativ cu alte state europene,…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca declaratiile contradictorii ale premierului sau ale sefului Guvernului si presedintelui Iohannis privind relaxarea restrictiilor dupa 15 mai nu fac decat sa buimaceasca oamenii si sa blocheze orice plan al acestora de a reveni la viata dinainte, anunța…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu a adus critici dure președintelui Romaniei, dupa declarațiile acestuia privind un acord intre PSD și UDMR pentru autonomia Ținutului Secuiesc. Cristoiu considera ca, prin declaratiile privind autonomia Tinutului Secuiesc, presedintele Klaus Iohannis a fost nu…

- Decizia de a impune restrictii de circulatie obligatorii si, mai ales carantina totala pentru persoanele in varsta de peste 65, asumata public de presedintele Klaus Iohannis este disproportionata, inumana si in dezinteresul Romaniei. Izolarea la domiciliu a tuturor persoanelor de peste 65 ani, in ...

- Presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania, Dumitru Cojanu, a vorbit la Digi24 despre masurile anunțate de președintele Klaus Iohannis, menite sa-i protejeze pe varstnici, cei mai vulnerabili in fața coronavirusului de tip nou. Cojanu spune ca masurile sunt necesare, dar, pentru a…

- Ziarul Unirea Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Romania a intrat in stare de urgența. Școli inchise, prețuri plafonate, circulație inchisa gradual – printre masurile anunțate Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Romania a intrat in stare de urgența. Școli inchise,…

- ”Este ora 13 și președintele Klaus Iohannis inca nu a ieșit public sa anunțe ce anume inseamna starea de urgența și care din masurile prevazute in lege vor fi aplicate.Cred ca se vor lua masuri. Se da posibilitatea ministrului de Interne sa ia aceste masuri in funcție de dinamica a ceea ce se intampla.…

- Ion Cristoiu afirma ca președintele Klaus Iohannis are un plan B daca sondajele vor arata ca PNL va pierde alegerile anticipate: un guvern tehnocrat, de alegeri, condus de un tehnocrat precum Nicolae Ciuca, actualul ministru interimar al Apararii, care va incasa toate nemulțumirile populației.Jurnalistul…