- Un cunoscut dezvoltator imobiliar din Capitala a fost retinut vineri, de polițiștii de la Omoruri, dupa ce in urma cu o saptamana a vrut sa isi ucida sotia in timp ce se aflau la mare. El urmeaza sa fie prezentat in fața judecatorilor Tribunalului București, pentru emiterea unui mandat de arestare preventiva.…

- Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu afirma ca prezentarea Romaniei ca un focar de COVID-19, prin preluarea unor articole din presa straina, nu are ca scop descurajarea romanilor de a-si petrece vacantele in strainatate, ci de a impiedica un vot pro PSD, prin asimilarea acestuia cu fortele care neaga…

- Marți, 21 iulie 2020, dimineața, s-a incheiat la Bruxelles ceea ce jurnaliștii au poreclit, din iluzia lor ca sint martori numai la fapte și evenimente despre care va scrie mai tirziu Istoria, cel mai lung summit al Consiliului din istoria UE, scrie Ion Cristoiu pe blogul sau. Intr-adevar, inceputa…

- Jurnalistul și analistul Ion Cristoiu afirma ca, in timp ce in alte tari eurpene mesajul oficial este concentrat pe relansarea economica, o astfel de preocupare lipseste in Romania, unde agenda publica e dominata de pericolul revenirii coronavirusului. “Pe 25 mai 2020, scriam pe cristoiublog.ro: Sintem…

- Jurnalistul Ion Cristoiu demasca o minciuna promovata de ministrul sanatații, Nelu Tataru, pentru a justifica prelungirea starii de alerta. Tataru a informat greșit ca in Franța se introduc noi restricții, probabil pentru a justifica dorința PNL de a prelungi starea de alerta. “Ministrul sanatații,…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu demonstreaza, intr-o analiza editoriala, ca PSD va vota prelungirea starii de alerta, ținand cont de nuantele din declaratiile aparent contradictorii ale președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu. „Dupa ce Klaus Iohannis anuntat prelungirea starii de alerta,…

- Romania nu indeplineste in prezent niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, respectiv cele legate de stabilitatea preturilor, soliditatea finantelor publice, stabilitatea cursului de schimb si convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung, se arata in raportul…

