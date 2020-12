Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul PSD Cristian Niculae considera ca propunerea lui Florin Cițu pentru funcția de premier al Romaniei din partea PNL este ”o sfidare la adresa romanilor”. ”Cum sa-ți permiți ca, dupa ce ai adus țara in colaps, dupa ce ai indatorat-o pe urmatorii 30 de ani cum nu a facut-o nimeni pana acum,…

- Președintele Klaus Iohannis i-a convocat, in aceasta diminieața, pe Florin Cițu, propunerea PNL pentru funcția de premier, pe președintele liberalilor, Ludovic Orban, precum și pe co-președintele USR PLUS, Dan Barna, au declarat surse politice pentru Antena 3.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, este propunerea PNL pentru funcția de premier, susțin surse de la varful partidului, citate de digi24.ro . Conducerea PNL urmeaza sa valideze in ședința aceasta propunere. Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut miercuri o discuție cu Klaus Iohannis in care i-a prezentat…

- Dintre cei trei care vor fi puși pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru a forma viitorul cabinet guvernamentale, Florin Cițu va fi cel ales, conform informațiilor obținute de PUTEREA.ro. Florin Cițu este in prezent ministrul de Finanțe, a fost numit in aceasta funcție de acum un an, de la formarea…

- Președintele PNL Ludovic Orban se intalnește cu Klaus Iohannis pentru a discuta propunerile de premier desemnat ale Partidului Național Liberal. Surse din partid au declarat pentru Digi24.ro ca Orban a plecat la Cotroceni cu trei nume: Nicolae Ciuca, Florin Cițu și Marcel Boloș. Din cele trei propuneri…

- Președintele PNL Ludovic Orban se intalnește cu Klaus Iohannis pentru a discuta propunerile de premier desemnat ale Partidului Național Liberal. Surse din partid au declarat pentru Digi24.ro ca Orban a plecat la Cotroceni cu trei nume: Nicolae Ciuca, Florin Cițu și Marcel Boloș.

- Liderul PNL Ludovic Orban se intalnește azi la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis pentru a-i inainta 3 propuneri de premier din partea liberalilor. Cele 3 propuneri PNL de premier sunt: - Nicolae Ciuca, premier interimar și ministru al Apararii - Florin Cițu, ministrul…

- Liberalii s-au reunit, marti, intr-o sedinta restransa, la sediul central al partidului. Potrivit unor surse politice, tema reuniunii este organizarea negocierilor pentru formarea noului Guvern dupa alegerile parlamentare. Printre cei care participa la sedinta se numara presedintele PNL, Ludovic Orban,…