Ion Cristoiu avansează o soluție post-criză: guvern de uniune naţională Ion Cristoiu este de parere ca ar trebui eliminata, in acest an, ideea de campanie electorala si ar trebui instituit un guvern de uniune nationala. „USR-ul sustine teza unor alegeri locale defalcate de alegerile generale. Ei vorbesc de septembrie, octombrie si alegerile normale, la termen, decembrie. Sondajele arata ca USR a crescut mult in detrimentul partidelor PSD si PNL. In asemenea momente de criza, oamenii cauta alti idoli. USR are un mare interes sa fie alegeri locale. Acestea ar crea trendul pentru alegerile parlamentare. PNL si PSD merg pe varianta unor alegeri comasate la sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

