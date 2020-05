Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza scandalul provocat de fotografia in care premierul si cativa ministri sunt fara masca, beau si fumeaza in biroul lui Ludovic Orban de la Guvern si explica de ce USR, singurul partid a carui interventie publica ar fi rascolit Romania in acest caz, nu a facut-o.Prezentam…

- O fotografie in care apare premierul Ludovic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri care au in mana pahare sau tigari este distribuita intens pe Facebook. Fotografia a fost facuta intr-unul dintre birourile de la Guvern....

- Romania ar fi trebuit sa organizeze, la inceputul verii, alegeri locale, iar in decembrie expira actualul mandat al parlamentarilor și trebuie organizate și alegeri legislative. Insa, intre Guvern și Parlament a intervenit o scindare, in sensul ca parlamentarii au votat o lege prin care forul legislativ…

- „Luni, 4 mai a.c., in cadrul Biroului Permanent al Senatului, voi propune audierea ministrului de Externe, domnul Bogdan Aurescu , in cadrul Comisiilor reunite pentru munca, pentru politica externa si afaceri europene referitor la masurile luate de Guvern pentru protejarea lucratorilor romani din strainatate…

- Partidul Social Democrat (PSD) a criticat, printr-o postare pe Facebook, acțiunile premierului Ludovic Orban și a prezentat o serie de declarații despre care au explicat, intr-un material video, ca sunt false.

- Jurnalistul Ion Cristoiu crede ca polițiștii vor aplica un val de amenzi dupa ce zilele trecute președintele Klaus Iohannis a anunțat ca restricțiile de mișcare se vor relaxa dupa 15 mai. Ion Cristoiu spune ca razgandirea presedintelui Iohannis asupra declaratiilor de miercuri arata ca toate masurile…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Realitatea Plus, ca se fereste sa arate cu degetul pe cineva in scandalul de la aeroportul Cluj-Napoca unde aproape 2.000 de romani care plecau la munca sezoniera in Germania au fost lasati sa stea in inghesuiala in parcare. Premierul Ludovic…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza ca stocurile Unifarm si echipamentele sanitare pe care Romania le va primi in urmatoarele doua zile vor acoperi necesarul unitatilor spitalicesti pentru una-doua luni. El a facut aceasta precizare in debutul sedintei de Guvern, raspunzand unei…