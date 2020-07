Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, si primarul Sectorului 3, Robert Negoita, se ataca reciproc. Badulescu spune despre Negoita ca e „un profitor si un oportunist”, in timp ce Negoita il catalogheaza pe Badulescu drept „un bichon bine hranit”.

- Robert Negoita, primarul Sectorului 3, reactioneaza dupa ce Nicușor Dan a fost din nou șicanat in timpul unei conferințe de presa. Joi, in timp ce candidatul susținut de PNL și USR a inceput sa vorbeasca, șoferii camioanelor firmei de salubritate din Sectorul 5, inscripționate cu inițialele primarului…

- Decesul cu numarul 1.361 ii va fi atribuit tot unui botoșanean care a murit joi, 11 iunie 2020 la Spitalul Județean Mavromati, dupa ce a fost depistat cu COVID-19. Familia susține ca ruda lor, respectivul barbatul de 59 de ani ar fi fost tratat necorespunzator in spital. Rudele au avut de asemenea episoade…

- "Este absolut fals. Substanța se procura de la farmacie. Toata lumea poate sa o cumpere, este fara rețeta, nu am nici o ștampila. Am avut o rețeta de la medicul meu psihiatru, pentru ca am avut probleme cu somnul mai de mult", a declarat iubitul Margheritei. Nelson Mondialu' o face praf pe…

- Premierul Ludovic Orban considera ca rezilierea contractului de executie a lotului 3 din autostrada Lugoj – Deva atunci cand proiectul atinsese stadiul de 98% din total ca fiind „legata cu ata alba”, special facuta ca societatea constructoare sa castige un eventual proces. In cadrul sedintei de guvern…

- Este scandal la Spitalul Sfantul Ioan. Familia revoluționarului Florea Marian acuza ca medicii vor sa il declare mort de coronavirus, deși acesta a fost negativ la testare. Autopsiile au fost interzise pentru toți pacienții cu coronavirus din Romania, Ministerul Sanatații stabilind ca și daca aveau…

- „Avem o Constitutie suspendata si un legiuitor care foloseste termeni care nu au o certitudine juridica”, spune lidera partidului. Giorgia Meloni , presedinta partidului Fratelli d’ Italia , aflat intr-o ascensiune impresionanta, oaspete la Stasera Italia, de pe Rete 4, a lovit in premierul Giuseppe…