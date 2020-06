Stiri pe aceeasi tema

- PNL se afla la guvernare de la finele anului 2019, insa liberalii sunt convinși ca vinovați de proasta gestionare a crizei coronavirus sunt social - democrații. Ministrul de Interne, Marcel Vela, i-a acuzat pe senatorii PSD, marți, in timpul dezbaterii moțiunii simple depusa impotriva sa, ca avertizase…

- Eduard Hellvig , directorul Serviciului Roman de Informații, va fi audiat, marți, in Comisia de Control a SRI . El va trebui sa dea explicații dupa ce președintele Klaus Iohannis a acuzat existența unei ințelegeri intre PSD, UDMR și oameni politici din Ungaria, in problema Ținutului Secuiesc. „Voi propune…

- ​Directorul SRI Eduard Hellvig va fi audiat marti in Parlament, dupa afirmatia presedintelui Iohannis privind intelegerea intre PSD si UDMR privind "vanzarea" Ardealului. "Voi propune audierea directorului SRI pentru ziua de marti. Sa aduca lamuriri in ceea ce priveste declaratiile presedintelui despre…

- Fostul prim-ministru si lider al PSD, Viorica Dancila, cere demisia lui Marcel Ciolacu, „pentru modul rușinos in care a umilit romanii”, referindu-se la adoptarea tacita a proiectului autonomiei Tinutului Secuiesc. „Este un precedent periculos și in egala masura jenant pentru Romania și pentru Parlament,…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a criticat cu vehemența PSD-ul pentru adoptarea proiectului care prevede autonomia Ținutului Secuiesc. Președintele spune ca in timp ce el și Guvernul lupta pentru viețile romanilor, „marele PSD,…

- Autor: Petru ROMOȘAN O televiziune israeliana, Channel 12, a lansat o bomba cu consecinte inca imprevizibile, aceea ca agentiile de intelligence americane si-au informat partenerii israelieni si aliatii din NATO inca din a doua saptamana a lunii noiembrie 2019 despre infectiile din China, de la Wuhan.…

- Ion Cristoiu spune ca este foarte important modul in care ne raportam la intreaga situația generata de pandemie, pentru ca se poate ajunge la o psihoza generalizata. “Paranoia a luat amploare.Un specialist a spus ca e in praful din covoare”, a spus jurnalistul in emisiunea Gandurile lui Cristoiu.Redam…