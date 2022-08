Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat astazi echipa si vedetele etapei a 6-a din Superliga. Cum FCU a pierdut la Targu Jiu cu Petrolul, scor 0-1, iar Universitatea nu a sustinut meciul cu Chindia, orasul Craiova nu are niciun reprezentant in formulele prezentate de catre forul fotbalistic. Iata…

- Laszlo Balint (43 de ani), antrenorul celor de la CSU Craiova a oferit primele informații despre atacantul David Tosevski (21 de ani), aflat in probe la echipa olteana. Nord-macedoneanul care este internațional U21 și aparține de Rostov, se afla in probe la olteni. Acesta se antreneaza cu echipa a…

- Modificare in programul etapei cu numarul 2 din Liga 1: meciul dintre FCU Craiova și CFR Cluj, programat inițial sambata, a fost mutat duminica, 24 iulie, zi in care vor avea loc alte 3 partide! Eliminata in turul 1 preliminar al Champions League și in consecința „retrogradata” in turul 2 din Conference…

- Luni a avut loc tragerea la sorți a partidelor din turul trei preliminar al Conference League, competiție unde se afla și patru echipe din Romania. CFR, FCSB, CS U Craiova și Sepsi OSK și-au aflat posibilele adversare.

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, considera ca Sepsi OSK ar fi meritat sa obțina toate cele 3 puncte puse in joc in meciul cu CSU Craiova, disputat vineri seara in Banie. A fost 2-2 la final, dupa ce oltenii au condus cu 2-0. CS Universitatea și Sepsi OSK au remizat spectaculos,…

- Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu (54 de ani) va fi pus azi in libertate din penitenciarul Pelendava, din Craiova. Decizia este definitiva, iar acesta va fi azi acasa, dupa un an și 7 luni in inchisoare. Adrian Mititelu jr: „Il așteptam pe tata la treaba” Contactat de Gazeta Sporturilor, Adrian…

- Liga Profesionista de Fotbal a comunicat programul primei etape din noul sezon al Ligii 1, primul care va beneficia de VAR, upgrade-ul cerut cu insistența de competitoare in ultimii ani. 16 echipe vor lua startul in noul sezon din Liga 1, care va incepe pe 15 iulieNoul sezon va avea același format…

- Reprezentativa de tineret a Romaniei intalneste vineri, 3 iunie, intr-un joc amical, echipa similara a Georgiei. Partida se va disputa pe stadionul „Tengiz Burjanadze“ din Gori, de la ora 20.00 (live FRF.TV). Un alt test pe care-l va sustine echipa lui Florin Bratu va avea loc marti, 7 iunie, de la…