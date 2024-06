Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (25 de ani) a fost surpriza pregatita de selecționerul Edi Iordanescu (46 de ani) in meciul cu Slovaica, cel care a consemnat calificarea naționalei in optimile unui Campionat European dupa o pauza de 24 de ani. Inainte de startul turneului, Ianis a raspuns unei provocari și a desemnat cel…

- Adrian Porumboiu (73 de ani), fost arbitru internațional, crede ca penalty-ul primit de Romania cu Slovacia, scor 1-1, a fost corect acordat. In minutul 36 al meciului de la Frankfurt, Ianis Hagi a cazut in care dupa un duel cu un adversa. Au fost doua contacte la nivelul picioarelor, primul in afara…

- Romania a reușit sa se califice zn optimile campionatului european de fotbal, pentru a doua oara in istorie, dupa un 1-1 cu Slovacia. Trupa lui Edi Iordanescu a fost condusa de slovaci, dar a reușit sa revina, cand Ianis Hagi a scos un penalty, Razvan Marin transformandu-l. Cu toate acestea, faza respectiva…

- Au tremurat, si noi cu ei, i-a plouat, dar s-au calificat! Nationala Romaniei a adus o mare bucurie fanilor miercuri seara. Tricolorii au reusit calificarea in optimile Campionatului European de fotbal odata cu egalul cu Slovacia (1-1). Slovacia a deschis scorul prin Ondrej Duda (24), dar tricolorii…

- Romania a primit penalty in minutul 36 al meciului cu Slovacia. „Centralul” Daniel Siebert a acordat lovitura de la 11 metri dupa ce a revazut faza la VAR. Ianis Hagi a vrut sa dribleze un adversar in marginea careului advers, și a fost agațat de adversarul direct. Primul contact a fost in afara careului,…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei disputa de la ora 19:00, la Frankfurt, meciul decisiv de calificare in faza optimilor de finala a Campionatului European, impotriva Slovaciei. Selecționerul Edward Iordanescu a anunțat primul unsprezece, in care Ianis Hagi este titular, potrivit mediafax.

- Echipa naționala a Romaniei a jucat doua meciuri la Euro 2024. 3-0 cu Ucraina și 0-2 cu Belgia, iar acum Slovacia e urmatorul adversar al „tricolorilor”. Numarul 10 de la acest European pentru Romania, Ianis Hagi a fost pana acum doar rezerva! 29 de minute cu Ucraina și 23 de minute cu Belgia. Acestea…

- Ianis Hagi (25 de ani), „decarul” naționalei Romaniei, a avut parte de o scurta analiza din partea unei publicații belgiene, cu puțin timp inainte ca Romania sa ii intalneasca pe „diavolii roșii”, in runda #2 a grupelor Campionatului European din Germania. Dupa un singur meci disputat de cele doua la…