- Un proiect de lege cu reglementari privind aprobarea substantelor active ale produselor biocide si pentru autorizarea acestora, in contextul indeplinirii angajamentelor asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene, a fost aprobat marți, cu unanimitate de voturi, de Camera Deputaților.…

- Primaria municipiului Adjud va organiza, luni, o dezbatere cu cetațenii privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021. Proiectul de hotarare va fi supus analizei si avizarii Consiliului local al municipiului Adjud in cadrul sedintei ordinare din 26 noiembrie 2020. Dezbaterea publica…

- Guvernul vrea sa modernizeze agricultura prin atragerea tinerilor in acest domeniu. Declarația a fost facuta de premierul Ion Chicu la inaugurarea expozitiilor "Moldagrotech" şi "Farmer – 2020".

- Premierul Ludovic Orban afirmat, sambata, ca Guvernul va purta negocieri in Parlament, astfel incat amendamentele la rectificarea bugetara care prevad majorarea cu 40% a pensiilor si cresterea salariilor profesorilor sa fie retrimise la Comisie. Premierul a afirmat ca aceste amendamente ar declansa…

- Ion Chicu se arata indignat de cele intamplate in Parlament cu privire la proiectul de lege care prevede achitarea poliței pentru veterani de catre stat. Chicu puncteaza ca acel amendament este unul populist, care vine in detrimentul acestei categorii de persoane.

- Senatorii au respins marti proiectul senatorului USR Florina Presada pentru modificarea si completarea Legii 135/2020 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020 prin care pentru scrutinul din 27 septembrie sunt propuse doua zile pentru exprimarea votului

- Prim-ministrul Ion Chicu a anuntat ca Guvernul nu va veni in Parlament cu initiativa de a institui stare de urgenta in R. Moldova, in contextul luptei cu COVID-19, inclusiv din cauza ca acest fapt ar duce la amanarea alegerilor prezidentiale din 1 noiembrie.