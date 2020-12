Ion Chicu, premierul Moldovei, are COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, a fost testat pozitiv la Covid-19, informeaza Deschide.md.Conform sursei citate, anunțul a fost facut de consilierul șefului Executivului de la Chișinau, Boris Harea.„În contextul apariției unor simptome caracteristice virusului…

- "In contextul aparitiei unor simptome caracteristice virusului COVID 19, prim-ministrul Ion Chicu a efectuat testul corespunzator. Testul e pozitiv. Premierul va continua sa-si indeplineasca atributiile de serviciu de la distanta", a scris el. Ion Chicu a participat luni, 7 decembrie, la sedinta de…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu a fost testat pozitiv la COVID-19. Anunțul a fost facut intr-o postare pe pagina oficiale a Guvernului din facebook. ”In contextul apariției unor simptome caracteristice virusului COVID 19, Prim-ministrul Ion Chicu a efectuat testul corespunzator. Testul…

- CHIȘINAU, 8 dec - Sputnik. Premierul moldovean Ion Chicu a fost diagnosticat pozitiv cu noul tip de coronavirus. Anunțul a fost facut de consilierul in comunicare Boris Harea, pe pagina sa de Facebook. ”In contextul apariției unor simptome caracteristice virusului COVID 19, Prim-ministrul…

- Testul de tip Real Time PCR, care i-a fost facut medicului Catalin Denciu la spitalul militar din Belgia este negativ, a declarat, marti, premierul Ludovic Orban, care l-a contrazis astfel pe ministru Sanatatii, Nelu Tataru, care anuntase ca medicul a fost testat pozitiv, informeaza Mediafax.

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost testat pozitiv la SARS-COV2. Anunțul a fost facut luni, chiar de acesta pe pagina sa de Facebook. „Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul si sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru…

- Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, a anuntat sambata pe Twitter ca a fost testat pozitiv la coronavirus, scrie Reuters. „Testul pe care l-am facut luni impreuna cu sotia si fiica mea, dupa ce ne-am simtit rau, s-a dovedit a fi pozitiv”, a scris Soylu, care a aratat și ca a fost spitalizat impreuna…

- Viceprimarul de Balți, Nicolai Grigorișin, a fost testat pozitiv la noul tip de coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de acesta, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Imi iau concediu medical. Testul la Covid-19 a venit pozitiv. Am fost diagnosticat și cu pneumonie. Voi fi internat in spital”,…