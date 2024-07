Stiri pe aceeasi tema

- „Eu salut orice intenție de a investi in Republica Moldova. Nu sunt impotriva privatizarilor, le susțin. Dar ele trebuie sa fie conform legislației, in condiții echitabile, nu ca in cazul spațiilor comerciale de la Aeroportul Internațional Chișinau (AIC)". Declarația a fost facuta de catre Ion Chicu,…

- Ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, a explicat ce s-a intamplat in urma plecarii companiilor Fujikura și Coroplast din Republica Moldova. Potrivit lui, impactul nu este semnificativ, nu erau printre marii contribuabili. Declarația a fost facuta la emisiunea Rezoomat de la RLive TV.

- Impactul financiar al plecarii companiilor Fujikura și Coroplast din Republica Moldova nu este mare, intrucit cei doi investitori nu erau printre marii platitori de taxe și impozite. O spune ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, potrivit caruia bugetul de stat nu a avut de suferit semnificativ de pe seama…

- Republica Moldova trebuie sa fie o țara ospitaliere cu toți partenerii de dezvoltare și cu oaspeții care ii pașesc pragul, insa trebui sa impuna anumite bariere și limite de respect. Opinia a fost expusa de fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, in cadrul unui interviu. {{740259}}Mai…

- Doi mari investitori in Republica Moldova, compania japoneza Fujikura și cea germana Coroplast din Caușeni, urmeaza sa-și inchida activitatea, deoarece contractele in baza carora fabricau cablaje pentru mașini au expirat, iar altele noi nu au fost incheiate, din varii motive, a declarat directoarea…

- Serviciul Vamal din Republica Moldova ar putea avea un nou șef, in curind. Cel puțin asta declara ministrul Finanțelor, Petru Rotaru. El susține ca puțini candidați și-au manifestat interesul de a ocupa fotoliul de șef la vama, pina acum. Potrivit oficialului, funcția ar fi neatractiva, inclusiv din…

- Republica Moldova a facut pași pe care nimeni nu-i credea posibili in urma cu doi ani, iar negocierile de aderare la Uniunea Europeana ar putea incepe, oficial, in luna iunie. Declarația aparține europarlamentarului roman, Siegfried Mureșan, potrivit caruia atit la Chișinau, cit și la Bruxelles exista…