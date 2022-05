Stiri pe aceeasi tema

- Ex-premierul Ion Chicu a venit cu o reacție dupa ce consilierul din cadrul cabinetului președintelui ucrainean, Aleksei Arestovici, a vorbit despre implicarea Republicii Moldova in razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Liderii PNL au decis joi, in unanimitate, sa-i propuna pe Marcel Boloș pentru funcția de ministru al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și pe deputatul Sebastian Burduja pentru funcția de ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii.

- Dan Vilceanu a anunțat miercuri dupa-amiaza ca și-a inainta demisia din funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Anterior, Vilceanu a participat la ședința de Guvern. „Acest minister are nevoie in continuare sa fie consolidat, sa primeasca și alți oameni care sa aduca plus valoare.…

- La inceputul lunii octombrie 2021, Florin Cițu spunea adio fotoliului de premier, dupa o moțiune de cenzura ce a generat un vot record impotriva unui prim-ministru. La 25 noiembrie, Romania il instala pe urmașul lui Cițu la Palatul Victoria, pe Nicolae Ciuca, generalul retras ca sa slujeasca țara…

- „Sper ca acest nou scandal din PNL sa nu afecteze coaliția și actul de guvernare. Dupa ultimele discuții avute cu primul ministru, consider ca suntem intr-o logica normala, in rest sunt problemele PNL”, a spus Marcel Ciolacu. Florin Cițu a demisionat, sambata, din funcția de președinte al Partidului…

- Secretarul general al PNL a anuntat, vineri, ca sambata, la sedinta Biroului Executiv al PNL, isi va anunta demisia din functia de secretar general al partidului, el precizand ca nu vrea sa participe la un asemenea balci. El a mai spus, intrebat daca mai are sanse sa ramana ministru in Guvernul Ciuca,…

- Dan Vilceanu a declarat, vineri, ca iși va da demisia din funcția de secretar general PNL. Acesta contesta și el, dupa Florin Cițu, decizia liderilor din partid de a ține un Consiliul Național pentru organizarea unui Congres, astfel incat sa schimbe conducerea formațiunii politice. Vilceanu spune ca…