- Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei” are un nou director interimar. Este vorba despre Vitalie Zaharia, desemnat în aceasta funcție din data de 10 decembrie, prin ordinul Agenției Proprietații Publice, fondatorul întreprinderii. ”Actualul director general…

- Atragerea investițiilor în modernizarea țarii și crearea locurilor de munca este o prioritate pentru Executiv. Premierul Ion Chicu a asigurat ca investitorii vor fi susținuți la toate etapele de creare și gestionare a afacerilor. Declaratia a fost facuta în cadrul unei întâlniri…

- Guvernul dorește ca, intr-un an, Republica Moldova sa mai aiba doua aeroporturi, – unul in partea de nord și altul in sud. Premierul Ion Chicu a spus ca se conteaza pe investiții private.

- Premierul Ion Chicu a avut o intrevedere cu Angela Sax, șefa biroului Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare din Republica Moldova.Oficialii au discutat despre proiectele de investiții in infrastructura rutiera și in infrastructura energetica.

- Premierul Ion Chicu nu exclude ca Republica Moldova ar putea lua o pauza in colaborarea cu Fondul Monetar Internațional. Declaratia a fost facuta in cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune.

- O delegatie a Fondului Monetar International va avea o vizita in Republica Moldova in perioada ianuarie-februarie 2020. Premierul Ion Chicu si seful misiunii FMI pentru Republica Moldova, Ruben Atoyan, au convenit luni, 25 noiembrie, in cadrul unei intalniri, pasii necesari pentru extinderea programului…

- Premierul Ion Chicu, in dialog cu ambasadorii acreditați la Chișinau: „Implementarea Acordului de Asociere și realizarea Agendei de reforme constituie o prioritate esențiala pentru Republica Moldova”Ambasadorii acreditați in Republica Moldova au fost invitați astazi la Guvern,

- Noul prim-ministru, numit ieri de catre Parlament, Ion Chicu spune ca executivul pe care il conduce va promova o politica externa echilibrata. Totodata, premierul afirma ca va respecta toate angajamentele asumate de catre Republica Moldova in raport cu partenerii externi, transmite IPN.