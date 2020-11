Ion Ceban: Sunt surprins că trebuie să reevaluăm ofertele CHIȘINAU, 25 nov - Sputnik. Intr-un comunicat de presa emis de Primaria Chișinau este menționat ca grupul de lucru din cadrul municipalitații, responsabil de evaluarea ofertelor concursului privind achiziționarea celor 100 de autobuze pentru Capitala, urmeaza sa examineze hotararea Agenției Naționale Pentru Soluționarea Contestațiilor, care a anulat contractul. © Sputnik / Miroslav RotariVa procura sau nu Primaria Chișinau cele 100 de autobuze noi?Astfel, responsabilii primariei vor reevalua in termen de 15 zile ofertele companiei ISUZU, desemnata caștigatoarea licitației, și a companiei… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

