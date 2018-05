Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala a facut publice procesele verbale privind turul I al alegerilor locale noi din Chișinau care s-a desfașurat la 20 mai curent. Potrivit datelor CEC, in suburbii, candidatul Platformei DA, Andrei Nastase a obținut cele mai multe voturi, fiind urmat de candidatul Partidului…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea considera ca decizia lui Andrei Nastase, candidatul comun al PAS si PPDA la functia de primar de Chisinau, de a nu participa in dezbateri electorate cu Ion Ceban, candidatul PSRM, „demonstreaza o data in plus ca in cazul castigului sau ipotetic, el va deveni ce doriti…

- Partidul Popular din Moldova, care l-a avut pe Maxim Braila in calitate de candidat la funcția de primar de Chișinau, a decis sa acorde in turul doi sprijin candidatului Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, la funcția de primar al capitalei. Decizia a fost luata in cadrul…

- Comisia Electoral Centrala a decis astazi ca turul II al alegerilor locale din Chișinau se va desfașura pe date de 3 iunie. De asemenea, membrii CEC au stabilit ordinea in buletinele de vot. Astfel, Ion Ceban va fi clasat pe poziția 1, iar Andrei Nastase se va afla in buletin sub numarul 2.

- PDM nu va face publica opțiunea sa pentru turul doi al alegerilor locale din Chișinau, a declarat într-un briefing vicepreședintele formațiunii Vladimir Cebotari. Acesta a precizat ca membrii Partidului Democrat vor fi informați direct de catre conducerea formațiunii despre opțiunile sale.…

- La data de 20 mai curent s-au defașurat alegerile locale noi in municipiul Chișinau pentru funcția de Primar General al mun. Chișinau. Potrivit rezultatelor preliminare, in turul II au acces Ion Ceban – cu 40,98%, și Andrei Nastase – cu 32,09%, fiind urmați de Silvia Radu – 17,66%, Constantin Codreanu…

- Candidatul PPDA la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, nu are sanse sa acceada in turul doi al alegerilor locale, deoarece are un rating negativ mare. Opinia apartine analistului politic Victor Ciobanu si a fost exprimata in cadrul emisiunii Important, de la postul de televiziune TVC 21.

- Președintele Asociației Sociologilor și Demografilor din Moldova, Victor Mocanu, a declarat în cadrul emisiunii „Kilometrul 0", moderata de jurnalistul Vasile Dosca, la Sputnik-Moldova, ca marea batalie la alegerile locale noi în Chișinau se va da între candidatul independent…