Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Moldoveneasca de Fotbal a lansat campania "Fotbal in școli". Scopul principal al proiectului este creșterea nivelului de implicare a copiilor in acest gen sport. Cu aceasta ocazie a fost semnat un memorandum cu Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii.

- Ion Ceban i-a informat pe ambasadorii straini acreditați in Moldova ca activitatea municipalitații va fi axata pe urmatoarele prioritați: transparența, investiții, dezvoltare urbana, infrastructura, incluziune, smart city și green city.

- CHIȘINAU, 5 nov - Sputnik. Victoria socialistului a șocat multa lume. Asta in condițiile in care Andrei Nastase era sigur ca va invinge detașat și de data asta și ca dupa invalidarea mandatului caștigat anul trecut doar el are dreptul sa conduca Primaria. © Sputnik / Miroslav Rotari Topul promisiunilor…

- Fostul președinte Traian Basescu urmarește cu emoții desfașurarea alererilor pentru Primaria Chișinau. Basescu i-a indemnat pe cetașenii Chișinaului, printr-o postare pe Facebook, sa iasa in numar mare la vot și sal aleaga pe Andrei Nastase, pentru a se elibera astfel de "rusofoni"."Dupa o…

- Peste 2,8 milioane de alegatori din Republica Moldova sunt asteptati, duminica, la urne in cadrul alegerilor locale. Cetațenii sunt chemati sa voteze primarii si membrii consiliilor locale si raionale. Batalia cea mai mare a acestor alegeri se da pentru Primaria Chișinau, unde principalii favoriți sunt…

- Partidul Liberal, condus de catre Dorin Chirtoaca, a depus contestatii la CECEM Chisinau si CEC, prin care solicita constatarea ilegalitatilor, abuzurilor si a incalcarii legislatiei electorale, cu excluderea din cursa electorala pentru Primaria Chisinau a candidatului PSRM, Ion Ceban.

- Putin peste un sfert din alegatorii din Chisinau, mai exact 25,2% ar vota cu Ion Ceban (PSRM) in primul tur al alegerilor pentru Primaria Chisinau, in timp ce 18,7% ar opta pentru Andrei Nastase (ACUM). Potrivit unui sondaj de opinie, prezentat intr-o conferinta de presa la IPN de Mihai Bologan, directorul…