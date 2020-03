Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Chișinaului, Ion Ceban, a emis o dispoziție ,,Cu privire la incetarea raporturilor de serviciu ale dlui Adrian Boldurescu”. Șef interimar al Direcției generale transport public va fi Lilian Copaci.

- O scrisoarea a angajaților intreprinderii Autosalubritate, care se plang ca primesc salarii mizere in comparație cu cele ale administrației a ajuns in vizorul primarului capitalei. Ion Ceban a cerut explicații de la directorul interimar al Regiei, in cadrul ședinței de azi a Primariei.

- Cinci autobuze noi vor circula, incepand cu ziua de miercuri, in municipiul Chișinau, a anuțat primarul general Ion Ceban, in cadrul ședinței de astazi a Primariei. Potrivit acestuia, patru unitați de transport vor fi destinate sectorului Ciocana, iar una - suburbiei Trușeni.

- Nu trebuie sa faceti speculatii pe un caz tragic. A fost reactia prim-ministrului Ion Chicu, la intrebarea de ce nu a fost declarata o zi de doliu national, dupa ce s-a stins din viata interpretul Stefan Petrache. "Aveti obraznicia sa speculati pe un caz tragic.

- CHIȘINAU, 13 ian – Sputnik. Persoanele care vor fi depistate ca fac dezordine in Chișinau vor fi amendate. © Sputnik / Miroslav Rotari Ședința comuna a consiliilor municipale Chișinau-București: Cand va avea loc Despre aceasta a anunțat primarul general al Chișinaului, Ion Ceban, in cadrul…

- Premierul roman Ludovic Orban sugereaza ca Romania nu are incredere in Guvernul Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Ion Chicu. Ludovic Orban considera ca ceea ce se intampla actualmente la Chisinau este „o involutie” pentru Republica Moldova.

- Deși pe agenda ședinței tradiționale cu șefia Președinției și a Parlamentulu, la care astazi a participat și primarul Ion Ceban, se afla pregatirea capitalei de sarbatorile de iarna, cazul privind reptila uriașa ce a aparut la Targul de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale (PMAN) „nu ține de un…

- Prim-ministrul da asigurari ca autoritatile se vor implica la restaurarea casei-muzeu "Nicolae Sulac" din satul Sadic, raionul Cantemir. Ion Chicu a mentionat ca in planul de actiuni al Executivului, o prioritate reprezinta si domeniul cultural.