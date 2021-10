Ion castiga o masina de lux La un concurs, Ion castiga o masina de lux si cum nu avea permis, sta necajit pe marginea drumului pana cand apare un colonel care il intreaba: – Ce patisi, bade, si unde vrei sa te duci cu masina asta? – Pai as duce-o acasa daca as gasi un sofer sa mi-o duca, ca o castigai si n-am permis. – Lasa bade, ca-i in drumul meu si ti-o duc eu. Merg ei ce merg si la iesirea din Bucuresti sunt opriti la un punct de control: – Actele, va rog! – La domnul din spate, spune colonelul. – Ia, lasa-ma dom‘le in pace! Ce atatea acte? Nu vezi ca suntem grabiti? – Dar cine sunteti dumneavoastra, domnule, atat de… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

