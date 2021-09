Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Ion Caramitru va fi inmormantat vineri, pe Aleea Actorilor a Cimitirului Bellu. In drumul de la Biserica Visarion spre Cimitirul Bellu, cortegiul cu trupul neinsufletit se va opri, in jurul orei 12,00, in fata Teatrului National „I. L. Caragiale”, caruia marele actor i-a dedicat ultimii sai…

- „In drumul de la Biserica Visarion spre Cimitirul Bellu, cortegiul se va opri in fata Teatrului National IL. Caragiale pentru a ne lua ramas bun de la el si a-i aduce, ca omagiu, aplauzele noastre”, au transmis joi reprezentantii TNB. Actorul și omul de cultura Ion Caramitru, care a murit duminica ,…

- Trupul regretatului Ion Caramitru nu a fost ridicat nici acum de la spital, din dorința de discreție a familie exprimata catre toți cei care se intreaba de ce marele actor nu a putut fi vazut dupa decesul sau. Vedeta teatrului romanesc va fi inmormantat vineri, la Cimitirul Bellu din București, pe Aleea…

- Ivan Patzaichin va fi inmormantat, marti, cu onoruri militare, a anuntat familia fostului canoist. Luni, la ora 12:00, trupul lui Ivan Patzaichin a fost depus la sediul clubului Dinamo, in Șoseaua Ștefan cel Mare. Ivan Patzaichin va fi inmormantat cu onoruri militare, marti, la Cimitirul Bellu din Bucuresti.…