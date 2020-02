Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania a apreciat, dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata de catre Parlament, ca alegerea primarilor in doua tururi a fost sacrificata pentru declansarea alegerilor anticipate.

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a tinut luni o conferinta de presa in care a explicat ca a trimis la Parlament scrisorile prin care cere convocarea celor doua Camere in sesiune extraordinara pentru angajarea raspunderii Guvernului astfel incat sa se revina la alegeri in doua tururi pentru primari.…

- Liberalii au spus public ca depun toate eforturile sa se ajunga la alegeri parlamentare anticipate. S-ar putea ca stradaniile PNL sa fie insuficiente, au declarat surse liberale pentru STIRIPESURSE.RO.Primul pas al liberalilor, spre anticipate, a fost angajarea raspunderii Guvernului pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca nu a propus Guvernului sau premierului demisia, pentru declansarea alegerilor anticipate. "Noi discutam pe oportunitati politice si, daca voi cere eu vreodata unui guvern demisia, veti auzi acest lucru de la mine", afirma Iohannis. El mai spune ca alegerile anticipate…

- Intr-o conferința de presa susținuta azi, dupa ședința birourilor reunite USR și PLUS, Dan Barna s-a referit la tema alegerilor anticipate și la revenirea scrutinului in doua tururi la alegerile locale. "In ceea ce priveste alegerile anticipate, pastram aceasta pozitie si asteptam - am vazut…

- Premierul Ludovic Orban a reiterat, miercuri, ca PNL sustine organizarea de alegeri anticipate, insa a precizat ca trebuie sa existe un numar de parteneri pentru acest demers. "PNL a anuntat inca din septembrie, cand am initiat procedura motiunii de cenzura, ca varianta cea mai corecta…

- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, reactioneaza la zvonurile legate de o tentativa a liberalilor de a forta caderea propriului guvern si alegerile anticipate, folosindu-se de tema alegerilor locale in doua tururi."Suntem in situatii ipotetice si as prefera sa raspund cu afirmatii…

- Sunt argumente, incurajari pe care Președintele Iohannis le-a transmis liberalilor, in urma cu doua zile, incercand sa-i convinga sa introduca doua tururi de scrutin la alegerile locale. Intalnirea șefului Statului cu reprezentanții Guvernului vine dupa ce organizarea alegerilor locale in doua tururi…