Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul(pe lista lui Ponta) Tudose ii cere acestuia demisia Mihai Tudose, de la Bruxelles,il acuza pe Victor Ponta ca are ”școala lui Dragnea” și vrea sa-i excluda din partid pe cei care nu sunt de acord cu el. ”Școala lui Dragnea.... Adica: cine nu e de acord cu mine, cine nu face ce spun…

- Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, și-a dat demisia din funcție marți, dupa un mandat de 2 ani și 5 luni, motivându-și alegerea de faptul ca ”Guvernul de care am fost susținut și care a susținut toate proiectele județului in ultimii doi ani și jumatate tocmai a fost demis”.…

- Un tanar in varsta de doar 20 de ani și-a dat demisia din Poliție dupa doar 20 de zile de la angajare, fiind ”scarbit” de sistem. Agentul a facut totul public in cadrul unei postari pe Facebook, in vare a vorbit despre ”bataile de joc” și ”miștourile” din partea superiorilor, dar și despre lipsa dotarilor.

- Un gorjean suparat ca ar fi cumparat pește stricat dintr-un magazin aflat in Piața Mare din Targu-Jiu a decis sa posteze marfa pe Facebook. „Pește macrou stricat, cumparat din Piața Mare Targu-Jiu. Aveți grija!”, a scris barbatul pe rețeaua de socializare. Comentariile nu…

- "Am citit in presa declarațiile președintelui in funcție, care se inchipuie "intr-un plin razboi cu PSD" și care iși instiga partidul la ura și la lupte imaginare. Articolul 80 din Constituție spune ca președintele este garantul unitatii naționale. Unde este unitatea, atunci cand președintele…

- Bogdan Trif, ministrul Turismului, este prezent la Timișoara. Luni, acesta a semnat un acord de parteneriat cu Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara – Capitala Culturala Europeana, pentru a promova urbea de pe Bega ca viitoare Capitala Europeana a Culturii in anul 2021. Timișoara…

- Secretarul Consiliului National ucrainean de Securitate si Aparare Oleksandr Daniliuk, unul dintre cei mai apropiati aliati ai noului presedinte Volodimir Zelenski, a anuntat vineri ca si-a prezentat demisia, fara sa precizeze motivul plecarii, relateaza AFP potrivit Agerpres.”Confirm informatiile…

- Dana Varga, consilierul premierul Viorica Dancila pe 'problematica roma', anunța astazi pe Facebook ca și-a depus demisia din ALDE, partidul condus de Tariceanu.„Dupa 13 ani de implicare politica alaturi de domnul Calin Popescu Tariceanu și familia liberala, ani in care am muncit in toate…