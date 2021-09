Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat sambata, la ceremonia de dezvelire a statuii baronului Samuel von Brukenthal in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului, cu ocazia aniversarii a 300 de la nasterea acestuia, ca amplasarea monumentului in acest loc este "un omagiu adus pretioasei sale mosteniri,…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan i-a urat "La multi ani!", intr-o postare pe Facebook, baronului Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei, colectionar de arta si fondator al muzeului din Sibiu care ii poarta numele, nascut la 26 iulie 1721 si decedat in 1803. Ulterior, ca urmare a ironiilor…