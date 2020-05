Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, premierul si ministrul Finantelor, convocați de președintele Klaus Iohannis pentru discuții despre situatia economica Presedintele Klaus Iohannis discuta cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu, cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor Florin Citu situatia economica in contextul…

- Costurile de finantare in euro pentru statul roman au crescut brusc de la 1,2% la 3,2% pentru titlurile de stat cu scadenta la 10 ani, intrucat Romania asteapta la inceputul lunii iunie o decizie importanta de la agentia de rating S&P, spune Mihai Purcarea, CEO al BRD Asset Management.„Vorbim…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca nu va mai prelungi starea de urgența și ca incepand cu data de 15 mai, Romania va intra in stare de alerta. In interiorul localitațiilor „nu va mai fi nevoie sa declaram in prealabil unde mergem”, a declarat șeful statului cu privire la actualele declarații…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a decis prelungirea cu trei luni a perioadei pana la care beneficiarii programului Start-Up Nation pot depune cererile de plata/rambursare aferente dosarelor de finantare admise in limita bugetului. Conform prevederilor Ordinului Ministrului Economiei,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca dupa o luna și jumatate pot fi trase mai multe concluzii. In aceasta epidemie, autoritațile, medicii și romanii au obținut rezultate notabile. Romanii au dovedit ca au simț civic, echilibru și maturitate. Dupa 15 mai anumite restricții vor fi reduse. Nu am atins…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania nu este acolo unde ne dorim sa fie, iar starea economiei inainte de criza nu era niciun secret pentru nimeni, insa Guvernul va veni cu un nou pachet de masuri pentru a ajuta intreprinzatorii si angajatii sa treaca de aceasta perioada.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut dimineata o discutie telefonica cu presedntele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Conform sefului Statului, printre subiectele de discutie s-au regasit masuri pentru circulatia marfurilor in Uniunea Europeana precum si limitarea accestului in UE a persoanelor…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj omologului sau italian, Sergio Mattarella, in care arata disponibilitatea Romaniei de colaborare pentru gasirea celor mai bune solutii si masuri privind eradicarea noului coronavirus, aratand ca autoritatile romane raman implicate si vigilente pentru…