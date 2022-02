Stiri pe aceeasi tema

- Situatia ramane "critica" in contextul crizei cu Rusia, afirma presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, evidentiind, dupa videoconferinta organizata de presedintele SUA, Joe Biden, cu lideri din cadrul NATO, necesitatea consolidarii apararii pe flancul de est. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, vineri, impreuna cu alți lideri NATO, cu președintele american Joe Biden, intr-o teleconferința pe tema crizei din Ucraina și tensiunilor uriașe cu Rusia din aceste momente. Președintele a scris, intr-un mesaj pe Twitter, in urma discuției, ca „trebuie sa ne demonstram…

- Președintele american a convocat de urgența liderii NATO pentru o reacție imediata privind situația din Ucraina. Se intampla asta dupa ce atacurile au continuat, noaptea trecuta, in regiunile de est ale țarii, controlate de separatiștii pro-ruși.O conversație intr-un format similtar a avut loc și in…

- Președintele american Joe Biden a convocat de urgența liderii NATO pentru o reacție imediata privind situația din Ucraina. Se intampla asta dupa ce atacurile au continuat, noaptea trecuta, in regiunile de est ale țarii, controlate de separatiștii pro-ruși.O conversație intr-un format similtar a avut…

- Aliatii din cadrul NATO au avertizat, vineri, Rusia ca un atac asupra Ucrainei va atrage sanctiuni masive, anunta Guvernul de la Berlin, dupa conversatia pe care presedintele SUA, Joe Biden, a avut-o cu lideri ai tarilor europene, printre care cei din Germania, Franta, Marea Britanie si Romania.…

- Comandamentul european al aviatiei militare a SUA, cu sediul in Germania, a anuntat vineri ca o escadrila de avioane de vanatoare F-16 va fi mutata din aceasta tara in Romania, transmite AFP.Comunicatul US Air Force nu a precizat numarul de avioane care urmau sa aterizeze la baza aeriana de la Fetesti.Efectivele…

- Președintele american, Joe Biden, ii avertizeaza pe americanii care se afla in Ucraina ca situația ”ar putea scapa rapid de sub control” pe fondul tensiunilor cu Rusia și le recomanda sa paraseasca imediat țara, relateaza AFP, citata de Agerpres.”Lucrurile ar putea scapa rapid de sub control”, a declarat…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping vor discuta miercuri despre tensiunile din Europa și despre retorica "agresiva" a SUA și a NATO în timpul unei convorbiri video, a anunțat Kremlinul, citat de Reuters.Conversația va avea loc într-un moment…