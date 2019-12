Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Ziua Nationala a Romaniei este cea mai emotionanta sarbatoare a natiunii romane si un simbol al libertatii.Citește și: Complicele lui Gheorghe Dinca face declarații HALUCINANTE: recunoaște mai multe violuri"Astazi este cea mai emotionanta…

- In mesajul sau de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, Mihai-Felician Cerneștean, secretar general al PNL Maramureș și consilier județean face referire la eroii Romaniei, la lupta lor pentru libertate dar și la devarații eroi ai zilelelor noastre, in cuvinte emoționante. “La mulți ani, țara mea frumoasa…

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, vineri, mai multe personalitati cu prilejul Zilei Nationale, intre care se numara actorul Valer Dellakeza, pictorul Constantin Flondor, interpreta de muzica populara Sava Negrean Brudascu, profesorii universitari doctori Sorin Cimpeanu, Mircea Dumitru si Remus…

- Saracia este una dintre problemele majore ale Romaniei contemporane, in paralel cu corupția. Potrivit datelor Eurostat, in anul 2013, Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește rata saraciei relative, cu un procent de 25,4%.

- Iohannis convoaca partidele la consultari, pentru un nou Guvern. Bugetul pe 2020 și desemnarea comisarului european, prioritațile Romaniei Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca vineri partidele parlamentare la prima runda de consultari, subliniind ca este nevoie urgenta de un guvern, dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, intr-o ceremonie publica, legea privind infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania. "(...) cea mai importanta lectie pe care acest muzeu o va transmite, din generatie in generatie, este aceea de a nu uita", a spus…

- Președintele Klaus Iohannis, absolvent al Universitații Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizica, a participat azi, la Cluj, in mijlocul studenților, la deschiderea noului an școlar. Șeful statului a facut poze cu aceștia, dar și cu mediul academic prezent la eveniment. “Imi face deosebita placere sa deschid…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat daca Viorica Dancila a mai incercat sa discute cu el despre remaniere, ca premierul nu a insistat deloc pe aceasta tema și ca l-a sunat cu cateva ore inainte sa trimita propunerile de miniștri.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile…