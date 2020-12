Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, joi, ca Ziua Internationala a Drepturilor Omului nu are doar o semnificatie aniversara, ci este un prilej de reflectie asupra rolului pe care fiecare cetatean il poate avea in respectarea si protejarea drepturilor semenilor sai. "Piatra de temelie in evolutia protectiei drepturilor fundamentale in lume, Declaratia Universala a Drepturilor Omului ne reaminteste astazi atat de realizarile umanitatii in apararea unor cauze majore, cat si de restantele care inca exista, de nevoia reconectarii vointei politice la acest deziderat, inclusiv prin mobilizarea resurselor…