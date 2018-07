Sarbatorirea Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene are, in acest an al Centenarului, o incarcatura simbolica suplimentara, fiind cel mai potrivit prilej de a exprima pretuirea si recunostinta fata de toti cei care, de-a lungul istoriei, au slujit Aripile Romanesti cu daruire si abnegatie, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis. "Sarbatorirea Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, aflate sub patronajul Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, are, in acest an al Centenarului, o incarcatura simbolica suplimentara. Este cel mai potrivit prilej de a exprima pretuirea si recunostinta fata…