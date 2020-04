Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean Suceava trebuie repus urgent in functiune, spune presedintele Klaus Iohannis, care precizeaza ca a fost necesara militarizarea unitatii medicale pentru a se reveni la normalitate. Seful statului a mai spus ca este necesara o dezinfectie profunda in spital si in oras, dar este nevoie…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului sa identifice fonduri europene pentru a putea plati un bonus lunar de 500 de euro pentru doctorii și personalul medical care lucreaza cu pacienți Covid-19. „Deci, am solicitat astazi Guvernului sa identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plati…

- Medicii și personalul medical care trateaza pacienți bolnavi de COVID-19 vor primi un ”stimulent de risc” acordat din fonduri europene, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența inițiat de Ministerul Fondurilor Europene. Acordarea acestuia vine in contextul in care mai multe cadre medicale din spitalele…

